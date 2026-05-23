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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3248 (Muerto que habla) y las letras son: U G G Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

 1°3248 11°5675 
 1973  12°7812
 3°8282  13°7639 
 5563  14°6997 
 7825  15°1521 
 6°3323  16°2027
 8595  17°2491 
 8193  18°7589 
 3740  19°9342 
 10°7905  20°1725 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 5868 - Sobrinos.

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 1°5868 11°6205 
 9007   12°2081
 3°4999  13°3862 
 9471  14°0891 
 1183  15°8846 
 6°5758  16°1600
 9342  17°1485 
 7619  18°1213 
 1125  19°6926 
 10°0968  20°5697 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes o necesidad de cerrar ciclos; la figura del fallecido actúa como mensajera de tu intuición y tus recuerdos.

El tono del mensaje importa: si es sereno puede sugerir guía y aceptación y si es inquietante puede indicar culpas, miedos o emociones no resueltas que piden atención.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.

Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.