Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 15 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0022 (Loco) y las letras son: E F J Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 15 de mayo. A la cabeza salió el número 0277 - Pierna Mujer. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un Loco puede reflejar miedo a perder el control, sentirte incomprendido o vivir una etapa caótica. Señala tensiones internas y preocupación por el juicio ajeno. También puede simbolizar libertad y nuevos comienzos, como el arquetipo del Loco. Invita a confiar en la intuición, arriesgar con prudencia y liberar tu creatividad sin perder los límites. Soñar con la pierna de una mujer suele aludir a avance, estabilidad y atracción; las piernas simbolizan movimiento y apoyo. Si luce fuerte o elegante, indica confianza e impulso para alcanzar metas. Cuando aparece herida, cubierta o inmóvil, sugiere trabas, dependencia o temor a perder autonomía, a menudo ligadas a vínculos afectivos. El tono del sueño y cómo te sentiste afinan el mensaje.