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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 18 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3788 (El Papa) y las letras son: I D M X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 18 de mayo

 1°3788 11°4935 
 6044  12°9489
 3°5583  13°4817 
 8096  14°4191 
 5563  15°2179 
 6°8495  16°2969
 4288  17°1124 
 1771  18°6162 
 0358  19°4324 
 10°0207  20°1995 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 18 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 18 de mayo. A la cabeza salió el número 4782 - La Pelea.

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 1°4782 11°0221 
 8780   12°2465
 3°1302  13°4836 
 4002  14°8241 
 1556  15°1991 
 6°4467  16°7926
 7313  17°5362 
 3995  18°3498 
 3048  19°8133 
 10°1155  20°7766 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica estrés acumulado, enojo contenido o la necesidad de poner límites.

También puede señalar un impulso de defender tus ideas y afirmar tu identidad. El resultado de la pelea en el sueño sugiere cómo enfrentas los conflictos en la vida real.