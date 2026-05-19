Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 18 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3788 (El Papa) y las letras son: I D M X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 18 de mayo

1° 3788 11° 4935 2° 6044 12° 9489 3° 5583 13° 4817 4° 8096 14° 4191 5° 5563 15° 2179 6° 8495 16° 2969 7° 4288 17° 1124 8° 1771 18° 6162 9° 0358 19° 4324 10° 0207 20° 1995

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 18 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 18 de mayo. A la cabeza salió el número 4782 - La Pelea.

1° 4782 11° 0221 2° 8780 12° 2465 3° 1302 13° 4836 4° 4002 14° 8241 5° 1556 15° 1991 6° 4467 16° 7926 7° 7313 17° 5362 8° 3995 18° 3498 9° 3048 19° 8133 10° 1155 20° 7766

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica estrés acumulado, enojo contenido o la necesidad de poner límites.

También puede señalar un impulso de defender tus ideas y afirmar tu identidad. El resultado de la pelea en el sueño sugiere cómo enfrentas los conflictos en la vida real.