El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 5 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3104 (La cama) y las letras son: C L N Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 5 de mayo. A la cabeza salió el número 2519 - Pescado. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y búsqueda de seguridad emocional. Puede señalar necesidad de pausa y autocuidado. También alude a la vida de pareja, la salud o límites personales. Si la cama está ajena o desordenada, sugiere inquietud, cambios o falta de confort. Soñar con Pescado simboliza abundancia, prosperidad y oportunidades que emergen del inconsciente. También sugiere intuición, fertilidad y mensajes emocionales que invitan a fluir y escuchar tus sentimientos.