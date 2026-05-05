Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 4 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4241 (El Cuchillo) y las letras son: U T T V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 4 de mayo. A la cabeza salió el número 5799 - Hermano. Soñar con El Cuchillo simboliza conflictos y la necesidad de cortar con algo que ya no sirve. También habla de decisiones firmes y de poner límites. Un cuchillo limpio y controlado sugiere claridad y protección; uno amenazante u oxidado refleja miedos, traición o heridas emocionales. El contexto indica si es alerta o impulso de cambio. Soñar con Hermano suele simbolizar apoyo, lealtad y deseo de unión familiar. También puede representar la parte de ti que busca compañía, consejo o protección. En otros casos refleja rivalidad, celos o asuntos pendientes por resolver. El contexto del sueño y tus sentimientos hacia tu Hermano aclaran su verdadero mensaje.