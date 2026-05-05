Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 4 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6262 (Inundación) y las letras son: D F L X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 4 de mayo. A la cabeza salió el número 7310 - La Leche. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con inundación suele simbolizar emociones abrumadoras y sensación de pérdida de control. También puede reflejar estrés o miedo ante cambios repentinos. En otros casos indica limpieza y renovación tras liberar lo reprimido. Invita a poner límites y canalizar mejor lo que sientes. Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cuidado y abundancia. Puede anunciar apoyo familiar, crecimiento personal o nuevas oportunidades. Si la leche aparece derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas o desgaste emocional. Beberla clara y fresca indica salud, claridad y confianza.