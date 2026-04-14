La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 13 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 0118 (Sangre) y las letras son: D H K T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 13 de abril. A la cabeza salió el número 7867 - Mordida. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad. Además, la sangre en los sueños puede representar la conexión con las emociones profundas y los instintos primarios. Puede ser un indicativo de la necesidad de enfrentar conflictos internos o de sanar heridas emocionales que aún persisten. Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador. Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a cuidar de nuestro bienestar emocional.