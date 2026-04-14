La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 13 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 3307 (Revolver) y las letras son: N Q Q V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 13 de abril. A la cabeza salió el número 6275 - El Payaso. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas. Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o decisiones difíciles que deben tomarse. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar el control de una situación que ha estado causando ansiedad. Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente. Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas en la superficie, pero que esconden una realidad más oscura. En este sentido, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante prestar atención a las emociones subyacentes.