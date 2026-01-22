En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4173 (Hospital) y las letras son: A D H N.

 1°4173 11°5368 
 0271  12°0825
 3°8688  13°2189 
 2855  14°3040 
 5720  15°8800 
 6°3355  16°8154
 0977  17°4166 
 8132  18°5457 
 2744  19°4025 
 10°2040  20°5589 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 4255 - La Música.

 1°4255 11°5001 
 4614   12°1083
 3°6553  13°5239 
 3711  14°9758 
 9087  15°6117 
 6°1705  16°5496
 0720  17°2859 
 4976  18°1543 
 5381  19°8296 
 10°7265  20°8494 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.