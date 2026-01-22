Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4173 (Hospital) y las letras son: A D H N.

1° 4173 11° 5368 2° 0271 12° 0825 3° 8688 13° 2189 4° 2855 14° 3040 5° 5720 15° 8800 6° 3355 16° 8154 7° 0977 17° 4166 8° 8132 18° 5457 9° 2744 19° 4025 10° 2040 20° 5589

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 4255 - La Música.

1° 4255 11° 5001 2° 4614 12° 1083 3° 6553 13° 5239 4° 3711 14° 9758 5° 9087 15° 6117 6° 1705 16° 5496 7° 0720 17° 2859 8° 4976 18° 1543 9° 5381 19° 8296 10° 7265 20° 8494

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.