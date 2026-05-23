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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3982 (La Pelea) y las letras son: A O G K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

 1°3982 11°6447 
 8828  12°6468
 3°8783  13°8524 
 6337  14°1914 
 0540  15°4565 
 6°6007  16°0224
 1189  17°1092 
 5577  18°9624 
 7353  19°2599 
 10°7319  20°2752 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 4120 - La Fiesta.

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 1°4120 11°5554 
 1730   12°9855
 3°7737  13°1114 
 5435  14°8556 
 9988  15°5183 
 6°6524  16°7453
 4276  17°2626 
 0992  18°3268 
 5463  19°8111 
 10°5841  20°5412 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica estrés acumulado, enojo contenido o la necesidad de poner límites.

También puede señalar un impulso de defender tus ideas y afirmar tu identidad. El resultado de la pelea en el sueño sugiere cómo enfrentas los conflictos en la vida real.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta simboliza celebración, alegría y deseo de conexión. Puede reflejar necesidad de socializar o de reconocer logros.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, sugiere excesos, presión social o evasión. Invita a buscar equilibrio entre placer y responsabilidades.