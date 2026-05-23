La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3982 (La Pelea) y las letras son: A O G K.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

1° 3982 11° 6447 2° 8828 12° 6468 3° 8783 13° 8524 4° 6337 14° 1914 5° 0540 15° 4565 6° 6007 16° 0224 7° 1189 17° 1092 8° 5577 18° 9624 9° 7353 19° 2599 10° 7319 20° 2752

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 4120 - La Fiesta.

1° 4120 11° 5554 2° 1730 12° 9855 3° 7737 13° 1114 4° 5435 14° 8556 5° 9988 15° 5183 6° 6524 16° 7453 7° 4276 17° 2626 8° 0992 18° 3268 9° 5463 19° 8111 10° 5841 20° 5412

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica estrés acumulado, enojo contenido o la necesidad de poner límites.

También puede señalar un impulso de defender tus ideas y afirmar tu identidad. El resultado de la pelea en el sueño sugiere cómo enfrentas los conflictos en la vida real.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta simboliza celebración, alegría y deseo de conexión. Puede reflejar necesidad de socializar o de reconocer logros.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, sugiere excesos, presión social o evasión. Invita a buscar equilibrio entre placer y responsabilidades.