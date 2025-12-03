En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9941 (El Cuchillo) y las letras son: U B H L.

 1°9941 11°9369 
 8293  12°5099
 3°2228  13°9086 
 5344  14°2998 
 0056  15°2385 
 6°4343  16°5416
 3223  17°4274 
 5029  18°7885 
 3399  19°2141 
 10°8080  20°0481 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1422 - Loco.

 1°1422 11°1580 
 7849   12°7067
 3°4324  13°3463 
 8254  14°4613 
 0094  15°2439 
 6°4164  16°1092
 6769  17°6547 
 5360  18°9618 
 8646  19°5602 
 10°0248  20°0632 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.