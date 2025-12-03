En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9941 (El Cuchillo) y las letras son: U B H L.
|1°
|9941
|11°
|9369
|2°
|8293
|12°
|5099
|3°
|2228
|13°
|9086
|4°
|5344
|14°
|2998
|5°
|0056
|15°
|2385
|6°
|4343
|16°
|5416
|7°
|3223
|17°
|4274
|8°
|5029
|18°
|7885
|9°
|3399
|19°
|2141
|10°
|8080
|20°
|0481
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1422 - Loco.
|1°
|1422
|11°
|1580
|2°
|7849
|12°
|7067
|3°
|4324
|13°
|3463
|4°
|8254
|14°
|4613
|5°
|0094
|15°
|2439
|6°
|4164
|16°
|1092
|7°
|6769
|17°
|6547
|8°
|5360
|18°
|9618
|9°
|8646
|19°
|5602
|10°
|0248
|20°
|0632
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.
Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.
Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.