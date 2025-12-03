Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9941 (El Cuchillo) y las letras son: U B H L.

1° 9941 11° 9369 2° 8293 12° 5099 3° 2228 13° 9086 4° 5344 14° 2998 5° 0056 15° 2385 6° 4343 16° 5416 7° 3223 17° 4274 8° 5029 18° 7885 9° 3399 19° 2141 10° 8080 20° 0481

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1422 - Loco.

1° 1422 11° 1580 2° 7849 12° 7067 3° 4324 13° 3463 4° 8254 14° 4613 5° 0094 15° 2439 6° 4164 16° 1092 7° 6769 17° 6547 8° 5360 18° 9618 9° 8646 19° 5602 10° 0248 20° 0632

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.