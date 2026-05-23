Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5428 (El Cerro) y las letras son: F Q S V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

1° 5428 11° 5644 2° 7620 12° 9261 3° 7873 13° 7816 4° 9758 14° 6254 5° 9799 15° 8321 6° 1995 16° 5953 7° 6899 17° 7359 8° 4019 18° 4997 9° 0947 19° 3273 10° 8018 20° 0464

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 8490 - El Miedo.

1° 8490 11° 3497 2° 3753 12° 7985 3° 3342 13° 2187 4° 3989 14° 3345 5° 8831 15° 9995 6° 0482 16° 3893 7° 8303 17° 2835 8° 1338 18° 6082 9° 2667 19° 5465 10° 9414 20° 9739

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.