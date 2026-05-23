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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5428 (El Cerro) y las letras son: F Q S V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

 1°5428 11°5644 
 7620  12°9261
 3°7873  13°7816 
 9758  14°6254 
 9799  15°8321 
 6°1995  16°5953
 6899  17°7359 
 4019  18°4997 
 0947  19°3273 
 10°8018  20°0464 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 8490 - El Miedo.

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 1°8490 11°3497 
 3753   12°7985
 3°3342  13°2187 
 3989  14°3345 
 8831  15°9995 
 6°0482  16°3893
 8303  17°2835 
 1338  18°6082 
 2667  19°5465 
 10°9414  20°9739 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.