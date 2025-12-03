Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4540 (El Cura) y las letras son: A O C Y.

1° 4540 11° 4488 2° 3113 12° 7395 3° 9230 13° 6274 4° 5518 14° 4995 5° 4173 15° 4029 6° 6934 16° 0089 7° 3702 17° 2124 8° 0473 18° 3794 9° 6921 19° 0351 10° 3587 20° 0268

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de diciembre. A la cabeza salió el número 3429 - San Pedro.

1° 3429 11° 4197 2° 4025 12° 7431 3° 4521 13° 9567 4° 3596 14° 1876 5° 7420 15° 1138 6° 4267 16° 3482 7° 9622 17° 3148 8° 7313 18° 2958 9° 8186 19° 3412 10° 0544 20° 2956

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas y morales, sugiriendo que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y sabiduría. Este tipo de sueño invita a la introspección y a la conexión con valores personales.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para enfrentar cambios significativos. Este sueño invita a la reflexión sobre la fe y la dirección que se está tomando.