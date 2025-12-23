Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8641 (El Cuchillo) y las letras son: E O U S.

1° 8641 11° 4204 2° 6681 12° 2780 3° 9527 13° 2966 4° 4436 14° 4592 5° 0076 15° 8100 6° 8005 16° 7555 7° 6877 17° 6244 8° 4631 18° 5224 9° 2408 19° 7530 10° 9721 20° 5735

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 3145 - El Vino.

1° 3145 11° 5070 2° 6363 12° 9740 3° 5450 13° 4080 4° 4714 14° 0598 5° 0358 15° 6860 6° 3007 16° 7522 7° 9242 17° 3498 8° 7647 18° 2390 9° 7507 19° 6009 10° 8694 20° 3081

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se observa un consumo desmedido, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.