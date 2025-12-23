En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8641 (El Cuchillo) y las letras son: E O U S.

 1°8641 11°4204 
 6681  12°2780
 3°9527  13°2966 
 4436  14°4592 
 0076  15°8100 
 6°8005  16°7555
 6877  17°6244 
 4631  18°5224 
 2408  19°7530 
 10°9721  20°5735 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 3145 - El Vino.

 1°3145 11°5070 
 6363   12°9740
 3°5450  13°4080 
 4714  14°0598 
 0358  15°6860 
 6°3007  16°7522
 9242  17°3498 
 7647  18°2390 
 7507  19°6009 
 10°8694  20°3081 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se observa un consumo desmedido, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.