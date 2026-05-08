Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 8 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2526 (La Misa) y las letras son: F K N T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 8 de mayo. A la cabeza salió el número 9971 - Excremento. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con la Misa sugiere búsqueda de paz interior, guía espiritual y sentido de comunidad. También puede señalar culpa o deseo de perdón y reconciliación y los detalles del rito revelan tu compromiso y valores. Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación: soltar cargas, purificar emociones y cerrar ciclos estancados. También sugiere atender lo que se ha descuidado y poner límites. En otras lecturas, apunta a dinero o ganancias inesperadas, pero también a vergüenza o algo que prefieres ocultar. Las sensaciones durante el sueño orientan el significado real.