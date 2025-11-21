Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5529 (San Pedro) y las letras son: A I C W.

1° 5529 11° 1436 2° 5962 12° 3646 3° 3654 13° 3453 4° 0745 14° 8997 5° 4360 15° 3846 6° 6729 16° 7670 7° 8880 17° 8017 8° 5588 18° 1867 9° 2455 19° 6375 10° 9279 20° 1862

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 7371 - Excremento.

1° 7371 11° 5768 2° 8401 12° 2035 3° 2731 13° 0652 4° 3195 14° 6174 5° 2806 15° 4309 6° 5653 16° 9644 7° 2239 17° 6421 8° 3122 18° 6989 9° 2711 19° 8385 10° 8763 20° 7022

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para una nueva etapa. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe y la trascendencia.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.