Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5529 (San Pedro) y las letras son: A I C W.

 1°5529 11°1436 
 5962  12°3646
 3°3654  13°3453 
 0745  14°8997 
 4360  15°3846 
 6°6729  16°7670
 8880  17°8017 
 5588  18°1867 
 2455  19°6375 
 10°9279  20°1862 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 7371 - Excremento.

 1°7371 11°5768 
 8401   12°2035
 3°2731  13°0652 
 3195  14°6174 
 2806  15°4309 
 6°5653  16°9644
 2239  17°6421 
 3122  18°6989 
 2711  19°8385 
 10°8763  20°7022 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para una nueva etapa. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe y la trascendencia.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.