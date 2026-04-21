Este lunes, 20 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1119 (Pescado). Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal. Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que es momento de explorar emociones ocultas o de prestar atención a los instintos, sugiriendo que el soñador debe conectarse más con su interior para encontrar respuestas a sus inquietudes. Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.