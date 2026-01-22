En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1740 (El Cura) y las letras son: I C J W.

 1°1740 11°7888 
 3947  12°0154
 3°7062  13°2072 
 2852  14°7258 
 7574  15°4495 
 6°8598  16°9405
 0262  17°1289 
 4073  18°1907 
 4269  19°0544 
 10°3234  20°3719 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 9931 - La Luz.

 1°9931 11°3243 
 8286   12°0624
 3°8643  13°8746 
 5759  14°2845 
 3986  15°5560 
 6°3654  16°0883
 5637  17°1713 
 5691  18°7386 
 7669  19°2251 
 10°6403  20°6534 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está en un momento de reflexión sobre sus creencias y valores, o que necesita tomar decisiones importantes basadas en principios éticos.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que hay un camino positivo por delante.