Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1740 (El Cura) y las letras son: I C J W.

1° 1740 11° 7888 2° 3947 12° 0154 3° 7062 13° 2072 4° 2852 14° 7258 5° 7574 15° 4495 6° 8598 16° 9405 7° 0262 17° 1289 8° 4073 18° 1907 9° 4269 19° 0544 10° 3234 20° 3719

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 9931 - La Luz.

1° 9931 11° 3243 2° 8286 12° 0624 3° 8643 13° 8746 4° 5759 14° 2845 5° 3986 15° 5560 6° 3654 16° 0883 7° 5637 17° 1713 8° 5691 18° 7386 9° 7669 19° 2251 10° 6403 20° 6534

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está en un momento de reflexión sobre sus creencias y valores, o que necesita tomar decisiones importantes basadas en principios éticos.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que hay un camino positivo por delante.