La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 14 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con El Cura suele simbolizar guía espiritual, necesidad de orientación moral o búsqueda de consuelo y perdón. Si aparece amable, apunta a paz y reconciliación; si es severo o distante, refleja culpa, dudas o presión social. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.