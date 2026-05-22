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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 22 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 0231 - La Luz

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo

 0231 11° 0988 
 2°4894 12° 7146
 3°4609 13° 0615 
 4°5018 14° 0762 
 5°7791 15° 7996 
 6°1261 16° 0076 
 7°5873 17° 5656 
 8°3426 18° 8347 
 9°171919° 1451 
 10°8245 20° 4613 

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y esperanza; sugiere que se disipan dudas y aparece un nuevo camino.

Si la luz es cálida, anuncia paz y sanación; si es cegadora, indica verdades que requieren valentía para aceptar.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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