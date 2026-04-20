Este lunes, 20 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con un incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie y necesitan ser expresadas. Además, el incendio en los sueños puede representar la destrucción de viejas creencias o situaciones que ya no sirven, abriendo paso a nuevas oportunidades y un renacer personal. Es un llamado a enfrentar los cambios y a dejar atrás lo que ya no es útil. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.