Durante este sábado, 18 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con el muerto puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliación con aspectos de nuestra vida que hemos perdido. Además, puede representar un mensaje del subconsciente sobre la transformación personal. La figura del muerto en los sueños puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y a valorar más intensamente nuestras relaciones y experiencias actuales. Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.