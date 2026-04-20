Este sábado, 18 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual. Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.