Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4138 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero
|1°
|4138
|11°
|8993
|2°
|4498
|12°
|4017
|3°
|3100
|13°
|8146
|4°
|1447
|14°
|2442
|5°
|2903
|15°
|8711
|6°
|2507
|16°
|9408
|7°
|0561
|17°
|8768
|8°
|8510
|18°
|0888
|9°
|6899
|19°
|2012
|10°
|9169
|20°
|8229
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.
Además, las piedras en los sueños pueden representar emociones reprimidas o situaciones difíciles que deben ser superadas. El soñador podría estar lidiando con problemas que parecen pesados y difíciles de mover, sugiriendo la importancia de encontrar soluciones y liberarse de cargas innecesarias.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.