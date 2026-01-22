En esta noticia

Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4138 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

 4138 11° 8993 
 2°4498 12° 4017
 3°3100 13° 8146 
 4°1447 14° 2442 
 5°2903 15° 8711 
 6°2507 16° 9408 
 7°0561 17° 8768 
 8°8510 18° 0888 
 9°689919° 2012 
 10°9169 20° 8229 

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.

Además, las piedras en los sueños pueden representar emociones reprimidas o situaciones difíciles que deben ser superadas. El soñador podría estar lidiando con problemas que parecen pesados y difíciles de mover, sugiriendo la importancia de encontrar soluciones y liberarse de cargas innecesarias.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

