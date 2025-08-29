Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0646 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto

1° 0646 11° 0862 2° 6426 12° 3087 3° 9688 13° 7136 4° 0240 14° 7657 5° 6871 15° 6817 6° 0627 16° 2387 7° 3344 17° 8195 8° 7715 18° 8931 9° 7514 19° 9917 10° 4932 20° 0421

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal o la necesidad de nutrir relaciones en la vida del soñador.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y pasiones. Si el tomate está maduro, puede indicar que es un buen momento para aprovechar oportunidades, mientras que un tomate verde puede sugerir que algo aún necesita tiempo para desarrollarse.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.