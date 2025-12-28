Este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0406 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de diciembre

1° 0406 11° 7945 2° 3152 12° 6000 3° 2944 13° 5665 4° 5271 14° 8373 5° 9002 15° 3581 6° 2793 16° 4520 7° 8517 17° 0654 8° 3434 18° 6444 9° 8994 19° 1750 10° 2109 20° 7538

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos y seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, el perro en los sueños puede representar instintos de protección y seguridad. Puede ser un recordatorio de que debemos confiar en nuestra intuición y en aquellos que nos rodean, ya que pueden ser una fuente de fortaleza en momentos difíciles.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.