Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este viernes.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8341 (El Cuchillo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 29 de agosto
|1°
|8341
|11°
|6600
|2°
|6192
|12°
|2714
|3°
|7281
|13°
|6424
|4°
|5677
|14°
|1276
|5°
|1838
|15°
|0775
|6°
|2689
|16°
|8202
|7°
|5895
|17°
|0748
|8°
|9321
|18°
|9813
|9°
|9897
|19°
|0154
|10°
|0326
|20°
|4980
¿Qué significa soñar con El Cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.
Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación y valentía.
Recomendación para los apostadores
El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.
Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.
