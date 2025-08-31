Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este sábado.

En esta noticia

Este sábado, 30 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9627 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 30 de agosto

 1°9627 11°9738 
 1214  12°5537
 3°0867  13°2273 
 5789  14°5990 
 7736  15°5608 
 6°9281  16°2035
 1323  17°8590 
 8686  18°9507 
 4180  19°6671 
 10°8217  20°4078 

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y el cuidado personal, sugiere que es momento de prestar atención a los detalles y a la imagen que se proyecta hacia los demás.

Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental y la resolución de conflictos internos. Puede indicar que el soñador está en un proceso de deshacerse de pensamientos o emociones desordenadas para alcanzar una mayor armonía en su vida.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá