Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto

Este sábado, 30 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9627 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 30 de agosto

1° 9627 11° 9738 2° 1214 12° 5537 3° 0867 13° 2273 4° 5789 14° 5990 5° 7736 15° 5608 6° 9281 16° 2035 7° 1323 17° 8590 8° 8686 18° 9507 9° 4180 19° 6671 10° 8217 20° 4078

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y el cuidado personal, sugiere que es momento de prestar atención a los detalles y a la imagen que se proyecta hacia los demás.

Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental y la resolución de conflictos internos. Puede indicar que el soñador está en un proceso de deshacerse de pensamientos o emociones desordenadas para alcanzar una mayor armonía en su vida.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.