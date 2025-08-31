Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este sábado.
Este sábado, 30 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9627 (El Peine).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 30 de agosto
|1°
|9627
|11°
|9738
|2°
|1214
|12°
|5537
|3°
|0867
|13°
|2273
|4°
|5789
|14°
|5990
|5°
|7736
|15°
|5608
|6°
|9281
|16°
|2035
|7°
|1323
|17°
|8590
|8°
|8686
|18°
|9507
|9°
|4180
|19°
|6671
|10°
|8217
|20°
|4078
¿Qué significa soñar con El Peine?
Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y el cuidado personal, sugiere que es momento de prestar atención a los detalles y a la imagen que se proyecta hacia los demás.
Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental y la resolución de conflictos internos. Puede indicar que el soñador está en un proceso de deshacerse de pensamientos o emociones desordenadas para alcanzar una mayor armonía en su vida.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.
