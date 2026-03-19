Este jueves, 19 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6395 (Anteojos). Construirán en Latinoamérica un estadio de fútbol colosal: será más grande que Wembley y el Bernabéu Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de tu hogar: es sumamente veloz y sencillo Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la revelación de verdades ocultas. Puede ser un llamado a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.