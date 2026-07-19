En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 18 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3544 (La Cárcel).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 18 de julio

1° 3544 11° 2682 2° 0774 12° 5007 3° 7396 13° 9583 4° 4271 14° 1524 5° 5894 15° 9712 6° 9092 16° 1681 7° 1513 17° 0667 8° 1833 18° 6267 9° 9464 19° 0828 10° 2030 20° 7227

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel expresa encierro, culpa o temor al castigo. Señala que te sientes limitado por normas, relaciones o decisiones y que debes asumir responsabilidades o redefinir límites para recuperar control.

También puede ser un llamado a la introspección y al cambio: soltar hábitos o creencias que te frenan, perdonarte y buscar justicia. Si en el sueño escapas, indica deseo de libertad y apertura a nuevas oportunidades.