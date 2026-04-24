La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este jueves, 23 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5637 (El Dentista). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con el dentista refleja preocupación por tu salud, tu imagen o tareas postergadas. Señala necesidad de cuidarte y enfrentar pequeñas molestias hoy para evitar problemas mayores mañana. Si el dentista repara, simboliza sanar, ordenar y recuperar confianza. Si extraen o se rompen dientes, advierte pérdidas o cambios forzados. El sueño invita a revisar hábitos, pedir ayuda y decir lo que te incomoda.