Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0065 (El Cazador). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y búsqueda de metas. Habla de valentía y estrategia para superar obstáculos y del deseo de tomar control actuando con precisión. Si el cazador te persigue, refleja presión o miedo a ser juzgado; si tú cazas, revela ambición y necesidad de priorizar. Invita a preguntarte qué presa buscas y si tu método es ético.