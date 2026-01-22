En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este jueves, 22 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0643 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 22 de enero

1° 0643 11° 9853 2° 2777 12° 4528 3° 2923 13° 0976 4° 0012 14° 3273 5° 2045 15° 0816 6° 7591 16° 1076 7° 1744 17° 6607 8° 5658 18° 1843 9° 4028 19° 3922 10° 9190 20° 9782

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere que el soñador está buscando una visión más amplia de sus circunstancias, permitiendo la reflexión sobre sus metas y deseos. Es un llamado a observar el mundo desde un ángulo diferente.

Además, el balcón puede representar la conexión entre el interior y el exterior. Soñar con él puede indicar la necesidad de abrirse a nuevas experiencias o relaciones. Este sueño invita a explorar oportunidades que están al alcance, pero que requieren valentía para ser alcanzadas.