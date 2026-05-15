Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 8650 (El Pan). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega prosperidad. También resalta el valor del esfuerzo diario y la gratitud por lo sencillo. Si el pan está duro, mohoso o se rompe, puede reflejar carencias, ansiedad económica o conflictos familiares. Compartir pan en el sueño habla de unión, generosidad y necesidad de nutrir vínculos y proyectos.