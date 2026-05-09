La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este sábado, 9 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0880 (La Bocha). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Bocha simboliza la mente en acción. Indica creatividad, necesidad de concentrarte y de dar forma a ideas. Invita a clarificar prioridades y a tomar decisiones con lógica y calma. Si La Bocha aparece pesada o confusa, refleja sobrecarga mental, dudas o ruido interno. Es señal de pausar, ordenar pensamientos y equilibrar emoción y razón antes de seguir.