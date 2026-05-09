Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 9 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9071 (Excremento) y las letras son: A K N Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 9 de mayo. A la cabeza salió el número 5548 - Muerto que habla. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación: soltar cargas, purificar emociones y cerrar ciclos estancados. También sugiere atender lo que se ha descuidado y poner límites. En otras lecturas, apunta a dinero o ganancias inesperadas, pero también a vergüenza o algo que prefieres ocultar. Las sensaciones durante el sueño orientan el significado real. Soñar con un muerto que habla suele reflejar asuntos pendientes, culpas o despedidas no resueltas. Es la mente procesando una pérdida y dando salida a emociones reprimidas. También puede ser la intuición dándote un consejo con una voz familiar. El tono y el mensaje del sueño señalan lo que necesitas reconocer o comunicar en la vida diaria.