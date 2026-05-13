La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2944 (La Cárcel). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con la cárcel refleja sensación de limitación, culpa o miedo a las consecuencias. Señala que te sientes atrapado por normas, deudas emocionales o decisiones pasadas que restringen tu libertad. También puede ser un llamado a la introspección: romper hábitos, perdonarte o poner límites sanos. Si escapas en el sueño, simboliza deseo de cambio y valor para recuperar autonomía.