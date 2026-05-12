Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este martes, 12 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3635 (Pajarito). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con Pajarito simboliza libertad, esperanza y nuevos comienzos. Puede reflejar tu necesidad de ligereza, alegría y comunicación, así como mensajes sutiles de tu intuición. Soñar con Pajarito también puede revelar sensibilidad o vulnerabilidad. Señala que cuides tus proyectos nacientes, escuches señales del entorno y mantengas la fe pese a dudas o chismes ligeros.