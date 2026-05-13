Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este martes, 12 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4049 (La Carne). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con carne alude a deseos e impulsos, hambre de placer o de recursos. Su estado orienta: carne fresca simboliza vitalidad y abundancia; carne pasada o podrida señala excesos, culpa, desgaste o una alerta. Comerla en sueños sugiere necesidad de energía o afirmación de fuerza; verla cruda indica vulnerabilidad o asuntos sin elaborar. Rechazarla puede reflejar control de impulsos o cambio de valores. El contexto emocional define el sentido.