La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 12 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3066 (Lombriz). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con lombriz simboliza renovación, sanación y trabajo paciente. Habla de cambios discretos que nutren lo esencial y de limpiar cargas pasadas para que nuevas oportunidades crezcan desde raíces firmes. Si la ves sana y en tierra fértil, augura crecimiento y estabilidad. Si te causa repulsión o invade tu espacio, alerta sobre culpas, desgaste o intrusiones; invita a poner límites y atender lo que postergas.