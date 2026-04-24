La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este jueves, 23 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7865 (El Cazador). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Cazador sugiere enfoque y determinación: persigues metas con instinto agudo y estrategia. Indica valentía para enfrentar retos y aprovechar oportunidades, pero pide equilibrar ambición con ética y paciencia. Si eres la presa en el sueño, refleja presión externa, culpa o miedo a ser juzgado. Si cazas, habla de control y decisión. En ambos casos, invita a reconocer tus impulsos y a canalizarlos con responsabilidad y autocuidado.