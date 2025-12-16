En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9241 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre

1° 9241 11° 0003 2° 4504 12° 7608 3° 5641 13° 6545 4° 0260 14° 5786 5° 5228 15° 5123 6° 8766 16° 5971 7° 1059 17° 0346 8° 7086 18° 4391 9° 9028 19° 9950 10° 9057 20° 3738

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna entre el deseo de cortar lazos tóxicos y el miedo a las consecuencias de esos actos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que es momento de establecer límites y defender lo que es importante para uno mismo, indicando un proceso de empoderamiento y autoconocimiento.