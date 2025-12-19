En esta noticia

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5803 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre

 5803 11° 9170 
 2°4664 12° 6089 
 3°0821 13° 0346 
 4°6595 14° 1950 
 5°0734 15° 7705 
 6°0006  16° 2828 
 7°6458 17° 4708 
 8°0772 18° 6783 
 9°3127  19° 9072 
 10°6834 20° 8122 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su aparición en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos de incertidumbre o crisis personal.

Además, el sueño puede indicar la llegada de buenas noticias o la resolución de problemas. San Cono es visto como un intercesor en situaciones complicadas, por lo que su presencia onírica puede ser un mensaje de esperanza y la promesa de que las cosas mejorarán.