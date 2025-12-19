En esta noticia
Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5803 (San Cono).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre
|1°
|5803
|11°
|9170
|2°
|4664
|12°
|6089
|3°
|0821
|13°
|0346
|4°
|6595
|14°
|1950
|5°
|0734
|15°
|7705
|6°
|0006
|16°
|2828
|7°
|6458
|17°
|4708
|8°
|0772
|18°
|6783
|9°
|3127
|19°
|9072
|10°
|6834
|20°
|8122
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su aparición en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos de incertidumbre o crisis personal.
Además, el sueño puede indicar la llegada de buenas noticias o la resolución de problemas. San Cono es visto como un intercesor en situaciones complicadas, por lo que su presencia onírica puede ser un mensaje de esperanza y la promesa de que las cosas mejorarán.