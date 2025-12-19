En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5803 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre

1° 5803 11° 9170 2° 4664 12° 6089 3° 0821 13° 0346 4° 6595 14° 1950 5° 0734 15° 7705 6° 0006 16° 2828 7° 6458 17° 4708 8° 0772 18° 6783 9° 3127 19° 9072 10° 6834 20° 8122

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su aparición en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos de incertidumbre o crisis personal.

Además, el sueño puede indicar la llegada de buenas noticias o la resolución de problemas. San Cono es visto como un intercesor en situaciones complicadas, por lo que su presencia onírica puede ser un mensaje de esperanza y la promesa de que las cosas mejorarán.