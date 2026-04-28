Las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) resolvieron limitar la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en determinadas estaciones de servicio. La decisión comenzó a regir desde el 28 de abril y afecta a aquellos puntos de expendio que operan bajo contratos denominados “interrumpibles”, es decir, sin garantía plena de suministro. La medida impacta principalmente en estaciones de servicio que no tienen contratos “en firme”. Estas últimas son las que pagan un costo más alto por el gas, pero aseguran el abastecimiento incluso en momentos de alta demanda. En cambio, los contratos interrumpibles ofrecen un precio menor, pero con la posibilidad de que el suministro sea reducido o suspendido cuando el sistema lo requiere. En el AMBA, este tipo de contratos es utilizado por un número limitado de estaciones, aunque también se aplica en algunos sectores industriales. El objetivo principal es garantizar el abastecimiento de los usuarios prioritarios, entre los que se encuentran los hogares, hospitales y otras instituciones esenciales. Durante el invierno, el consumo de gas aumenta de manera significativa, especialmente en el sector residencial. Por eso, el sistema prioriza ese uso frente a otras actividades. Desde el sector explican que no se trata de una falta de gas, sino de una cuestión operativa vinculada al transporte y distribución del recurso. Las distribuidoras asignan diariamente una cantidad determinada de gas a cada usuario o estación. Si se supera ese volumen, el excedente debe compensarse posteriormente. En este escenario, vender por encima del cupo contratado puede implicar penalidades económicas para las estaciones de servicio, lo que refuerza el cumplimiento de la restricción. Este tipo de limitaciones no es nuevo. Cada año, con el aumento de la demanda, los primeros en sufrir recortes son los contratos interrumpibles. En situaciones más extremas, incluso se solicita a algunas centrales eléctricas que reemplacen el gas por combustibles alternativos, con el fin de sostener el abastecimiento en los hogares. El sistema enfrenta desafíos adicionales vinculados a la infraestructura y al transporte del gas desde las zonas de producción, como Vaca Muerta o el sur del país, hacia los centros de consumo. Además, factores internacionales, como el aumento del precio del gas natural licuado (GNL), influyen en las decisiones de abastecimiento de cara al invierno. Mientras tanto, el mercado local se prepara para los meses de mayor consumo, con medidas preventivas que buscan evitar interrupciones en los sectores más sensibles.