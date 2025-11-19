El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que realizarán obras en una de las rutas más transitadas por los argentinos. Los trabajos estarán a cargo de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) y se trata de una autovía que conecta el conurbano con el destino turístico más elegido durante las vacaciones de verano.

Reparan una ruta clave a la Costa Atlántica: de qué se tratarán las obras

El pasado lunes el titular de AUBASA, José Arteaga, anunció que durante los próximos meses se realizará la licitación para la repavimentación de la ruta 2, la cual conecta la localidad de Coronel Vidal (Mar Chiquita) con Mar del Plata.

Reactivaron la obra más esperada en una ruta clave del país y será renovada por completa

El proyecto de modernización del corredor hacia la Costa Atlántica se viene realizando por etapas. En primer momento se realizó la franja inicial, la cual contempla el tramo entre La Plata y Dolores y luego el sector que va hasta Maipú.

Actualmente, está en proceso de licitación el tramo Maipú - Coronel Díaz, por lo que se espera que durante el próximo año se licite el tramo final a Mar del Plata.

En la misma línea, Arteaga detalló que está en carpeta la construcción de un distribuidor en el cruce de la avenida 520 (La Plata) y la ruta 2, un lugar con altos índices de accidentes de tránsito.

Obras en la ruta 11: de qué se trata

En paralelo a las licitaciones para las obras de la ruta 2, AUBASA buscará transformar la ruta 11 en autovía desde Mar del Plata hasta Esquina de Crotto, donde está la conexión con la ruta 63, nexo con la Autovía 2.

Por el momento, está en ejecución la ampliación a doble mano entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Para el próximo año, se prevé completar el tramo Mar de Ajó-Pinamar, el cual está sujeto a financiamiento. Tener la ruta 11 completamente transformada en autovía es un objetivo histórico para Buenos Aires", explicó Arteaga.

En un año y medio presentamos 24 intervenciones con fuerte planificación e inversión. No solo no detuvimos ninguna, sino que seguimos asumiendo nuevos desafíos", sumó el titular de la estatal bonaerense.