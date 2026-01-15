Zara ofrece prendas de vestir con descuentos de hasta el 70%. Foto: sitio web de Zara.

Con una inflación del 31,5% en 2025, el principal desafío de los argentinos continúa siendo ganarle a los precios y conseguir mejores ofertas. A pesar de que el rubro prendas de vestir y calzado registró un alza anual del 15,3%, los locales compiten con promociones para reactivar el consumo.

La cadena de moda Zara no es ajena a este contexto. Es así que arrancó 2026 y sorprendió a sus clientes con descuentos de hasta el 70% en sus colecciones de verano.

La oferta aplica para compras realizadas tanto en sus tiendas físicas como de forma online, brindando así comodidad y más facilidades a los usuarios.

Zara liquida ropa: ¿cuáles son las prendas que tienen descuento?

En el sitio web de Zara, se pueden ver algunos de los descuentos. Los precios más bajos arrancan en $ 23.999, como se puede apreciar en algunas remeras, vestidos y tops.

Entre las prendas más atractivas aparece un body y un vestido que no llegan a los $ 24.000.

Zara vende un vestido pliegue con descuento del 73%. Foto: sitio web de Zara.

Hay variedad de colores y de tamaños para que cada usuario pueda optar por el estilo que mejor se adapte a sus preferencias.

Es importante tener en cuenta que las ofertas son por tiempo limitado y muchas veces es hasta agotar stock de algunas prendas.

Este body es otra de las opciones irresistibles de Zara. Está a solo $ 23.999. Foto: sitio web de Zara.

Lo más llamativo son los descuentos de hasta el 70%, que hicieron que un artículo que costaba más de $ 90.000, terminara quedando en menos de $ 24.000. Es así que se puede ver de manera tangible el ahorro.

Zara: dónde comprar con descuentos de hasta el 70%

La mayoría de las tiendas de Zara se encuentran en shoppings como Alto Palermo, Unicenter, Dot Baires y Abasto Shopping.

También existen locales ubicados sobre avenidas comerciales, como avenida Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. La disponibilidad de talles, colores y modelos puede variar entre sucursales, ya que el stock se renueva de manera permanente.

También la compra se la puede hacer a través del sitio web oficial de la marca.