San Carlos de Bariloche volverá a ocupar un lugar central en la agenda turística de Semana Santa con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, uno de los eventos más esperados tanto por visitantes como por residentes. Durante cuatro días, la ciudad combinará propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y espectáculos de gran escala, con entrada libre y pensados para toda la familia. La celebración se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026 y tendrá como escenario principal el Centro Cívico y la calle Mitre, el corazón comercial de Bariloche. Como ocurre cada año, la expectativa es alta y el sector turístico anticipa una fuerte ocupación hotelera durante el fin de semana largo. Uno de los ejes del evento será el tradicional Paseo del Chocolate, un corredor peatonal de unos 600 metros que recorrerá la calle Mitre. Allí, el público podrá caminar entre escenografías temáticas con huevos gigantes, conejos de Pascua y espacios diseñados especialmente para la interacción. El paseo incluirá juegos, desafíos sensoriales y catas a ciegas, con un recorrido que puede extenderse por varias horas. La propuesta apunta a que grandes y chicos vivan una experiencia inmersiva, ideal para quienes visitan Bariloche durante Semana Santa por primera vez. Además, en el Centro Cívico funcionará un espacio especial para fotos y actividades lúdicas, uno de los puntos más elegidos por las familias. El momento más esperado de la fiesta llegará el viernes 3 de abril, cuando maestros chocolateros locales elaboren una barra de chocolate gigante sobre la calle Mitre. La pieza alcanzará los 222 metros de largo y demandará más de dos toneladas de chocolate, con el objetivo de reafirmar el récord que distingue a Bariloche a nivel mundial. A este clásico se sumará otro gesto que ya forma parte de la identidad del evento: la entrega gratuita de 12.000 huevos de Pascua a lo largo de los cuatro días. La iniciativa convoca a miles de personas y refuerza el carácter popular de la fiesta. La edición 2026 tendrá un fuerte despliegue artístico y técnico. En el Centro Cívico, los edificios históricos servirán como pantalla para un show de mapping, que contará una historia animada vinculada al mundo del chocolate y sus personajes. También habrá espectáculos de danza aérea, con montajes de gran impacto visual. Las funciones se realizarán con estructuras especiales y coreografías suspendidas, que combinan luces, música y movimiento en pleno espacio público. En paralelo, el Festival Musical del Chocolate sumará conciertos gratuitos de la Filarmónica de Río Negro en el Teatro La Baita. Las entradas se podrán retirar con anticipación en el Centro Cultural del Disco, ubicado sobre Mitre.