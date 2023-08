Recomendación para volar: el alimento que no hay que comer en los aviones

Millones de personas vuelan todos los años alrededor del mundo en aviones ya sea por turismo o trabajo, entre otros motivos. Pero desde la tripulación de cabina dejaron algunas recomendaciones que los pasajeros deben tener en cuenta a la hora de viajar si quieren tener una mejor experiencia en la aeronave.

Celina Bedding es azafata y brindó una entrevista para el diario inglés The Mirror, en la cual dejó ciertas recomendaciones que deben seguir los pasajeros y varias advertencias sobre qué alimentos no consumir a bordo de los aviones ya que pueden "dañar la salud".

"Muchos estudios demuestran que no es higiénico. Es posible que ya hayas visto el cartel y pienses que es solo una manera de conseguir que compres una bebida. En realidad, es por tu propia salud", describió sobre el agua del baño en los aviones, la cual puede ser peligrosa según Bedding.



Según determinaron algunos estudios, el agua de los vuelos largos tiene mayor cantidad de bacterias que la de los vuelos cortos, pero en ambas opciones tienen mayor concentración que la que se encuentra para beber como agua corriente.

Qué tener en cuenta a la hora de volar en avión

Bedding también instó a tener cuidado con la comida que ofrecen las asistentes de vuelo, dado que suelen tener altas cantidades de sal y azúcar. Explicó que, cuando se está a miles de pies de altura, las papilas gustativas se adormecen y por eso el personal del avión le añade más condimentos, por lo que puede afectar la salud de hipertensos o diabéticos.

Si bien recomendó llevar alimentos propios, como en muchos vuelos no está permitido y uno paga por ese servicio, agregó que se podría "elegir una ensalada, por ejemplo, y asegurarte de beber mucha agua antes, durante y después del vuelo para hidratarte".

El increíble lugar en el que duermen las azafatas: pocas personas lo vieron en sus vidas

Otras recomendaciones fueron en el mismo sentido: no consumir bebidas alcohólicas en los vuelos porque provocan mayor deshidratación en el cuerpo. Algo que puede traer problemas de salud, además de que el hielo que se les pone suele estar hecho con el mismo agua que se recomienda no beber.

Por último, también reiteró una de las pautas más conocidas: no tomar café. "En muchos países no existen regulaciones de higiene", detalló sobre el artefacto que se utiliza para prepararlo, por lo que "no se sabe qué nivel de aseo se le dio anteriormente".