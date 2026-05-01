Las Fuerzas Armadas españolas, en particular el Ejército del Aire y del Espacio, celebran un avance significativo en su capacidad de entrenamiento y proyección operativa con los nuevos aviones SAETA II. Este programa representa el nuevo sistema integrado de entrenamiento de combate (ITS-C) destinado a reemplazar la histórica flota de Northrop F-5, un paso clave que moderniza la formación de pilotos de caza y refuerza la posición de España como potencia aérea en Europa y el Atlántico. El SAETA II no es simplemente un avión de entrenamiento avanzado. Se trata de una variante “españolizada” del entrenador supersónico biplaza HÜRJET desarrollado por Turkish Aerospace (TAI). Justamente, Airbus actúa como contratista principal en colaboración con la industria nacional, aplicando un proceso de adaptación que alcanza un 60% de participación industrial española. Este nivel de involucramiento nacional garantiza soberanía tecnológica, capacidad de evolución futura y autonomía en el mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Entre las claves del SAETA II destacan sus prestaciones supersónicas: alcanza velocidades entre Mach 1.2 y 1.4 y un techo de servicio cercano a los 45.000 pies. Equipado con cabina digital glass cockpit, aviónica avanzada y configuración biplaza en tándem, el nuevo entrenador cierra la brecha entre la fase de instrucción avanzada y los modernos sistemas de combate de nueva generación. Además de su rol principal como plataforma de formación, el SAETA II ofrece capacidades multirol, incluyendo potencial para misiones de ataque ligero y reconocimiento armado. Esto lo posiciona como un sucesor lógico de los F-5, que han cumplido décadas de servicio en la Escuela de Caza y Ataque (Ala 23) de la Base Aérea de Talavera la Real, en Extremadura. Los F-5 han acumulado más de 300.000 horas de vuelo, pero el paso del tiempo exige su relevo para mantener los estándares operativos requeridos en entornos complejos actuales y futuros. El programa va mucho más allá de la adquisición de aeronaves. El ITS-C incluye un ecosistema completo: 30 unidades del SAETA II, simuladores de última generación, sistemas de operación, mantenimiento y apoyo logístico. Airbus e Indra lideran la integración de simuladores y capacidades sintéticas que maximizarán la disponibilidad operativa de la flota, reduciendo costes y aumentando la eficiencia en la formación. El Centro de Formación en Talavera la Real será modernizado para albergar este nuevo paradigma de instrucción. La combinación de vuelo real y entrenamiento en simuladores permitirá preparar a los pilotos para escenarios de alta exigencia, garantizando la continuidad de la excelencia operativa del Ejército del Aire y del Espacio. La implementación se divide en dos fases principales: