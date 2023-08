Raul Castells confesó que fue responsable de los saqueos en varias provincias, ¿puede ir preso?

El piquetero Raúl Castells confesó haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios en diferentes puntos del país. "Entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas ", amenazó en medio de una entrevista televisiva.

"La gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida ", admitió en diálogo con Crónica.

Según el dirigente, habrían convocado en ciudades de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal, Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata. "Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 2001 ", lanzó.

¿Raúl Castells podría ir preso?



Tras confesar los hechos, Castells fue denunciado hoy ante la Justicia Federal por Yamil Santoro, Juan Martín Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza. La denuncia quedó bajó el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py.



Allí fue acusado de romper de " instigar públicamente a cometer un delito determinado contra una persona o institución " (Art. 209 del Código Penal). Este hecho prevé una pena de 2 hasta 6 años de prisión.

ANSES publicó el aumento para jubilados, pensionados y Asignaciones Familiares

Nueva Tarjeta Alimentar Comunidad: el Ministerio de Desarrollo Social publicó los requisitos para acceder al cobro

¿Quién es Raúl Castell, el dirigente piquetero detrás de los saqueos?

Raúl Aníbal Castells tiene 69 años y lidera el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), uno de los principales grupos del movimiento piquetero. Justamente, este año fue como precandidato presidencial en las PASO del partido.

Anteriormente, protagonizó diferentes hechos relacionados a saqueos o ocupaciones, como fue el caso de una sucursal de McDonald's en la Capital Federal o un Walmart en Avellaneda.

Mientras que en 2004, fue acusado de participar de una extorsión en un Casino chaqueño, donde la organización les pedía dinero para la población más vulnerable de la provincia. Fue a juicio y terminó absuelto por una contradicción entre los testigos.

Tres años más tarde, en 2007, se candidateo a Presidente de la Nación por su partido MIJD. También, en 2011 se postulo a gobernador en Santa Fe y a diputado por la provincia de Buenos Aires.

En 2013, apoyó a Juan Carlos Romero, candidato a senador en Salta, quien había conformado una alianza con Mauricio Macri y el PRO. Luego, Romero fue imputado por varios escándalos de corrupción.

Raúl Castells confesó los saqueos



En su declaración, Castells negó que los saqueos sean un episodio vandálico o que aquellos. " El hecho delictivo es que el kilo de milanesa esté $ 4.200, que un kilo papa esté $ 1000, que un kilo de azúcar esté $ 1000, digan eso en vez de insultar al pueblo de Argentina" , justificó.

Raúl Castells confesó haber convocado los saqueos.

En esta misma línea, enfatizó: " No aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa, la gente de los barrios. Es un insulto que los traten de ladrones, en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar".